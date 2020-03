All'ospedale di Colleferro nasce la nuova tecnica di riparazione del legamento crociato anteriore

È stata firmata la convenzione la convenzione tra l’ospedale Sant’Andrea e l’ospedale Parodi Delfino di Colleferro dove è stato eseguito un innovativo intervento di riparazione del legamento crociato anteriore. La firma nella giornata del 26 febbraio scorso.

Intervento su paziente d'eccesione, il direttore generale di Asl Roma 5

Il primo intervento di questo tipo, era stato effettuato presso l’ospedale di Colleferro il 12 febbraio: l’operazione guidata dai medici Alvise Clarioni e Andrea Ferretti, è stata svolta su un paziente d’eccezione, il Direttore Generale della ASL Roma 5. Il Direttore, alla riuscita dell’intervento, aveva annunciato la nascita della partnership con il Sant’Andrea per “mettere a disposizione della cittadinanza una procedura realmente innovativa anche per riqualificare e rilanciare l’offerta sanitaria di un ospedale che è e sarà sempre di più, un punto di riferimento per i cittadini”.

L’innovativo intervento che si basa sull'innesto di tessuti

Si tratta di una nuova tecnica di “legatura” che si pone come un’alternativa alla “ricostruzione” tramite innesto di tessuti. L’intervento deve essere tempestivo, cioè entro pochi giorni dall’incidente ed è possibile solo in caso di rottura netta del legamento. La riparazione ha il vantaggio di evitare l’aggressività di un prelievo di tessuto sostitutivo (tendine o legamento), con conseguente rispetto totale dell’anatomia e minor dolore. A parità di stabilità del ginocchio, inoltre, l’approccio “riparatorio” rispetto al “ricostruttivo” consente un decorso post-operatorio e una riabilitazione motoria del paziente decisamente più semplici e veloci.

“Voglio ringraziare il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’ Andrea, il dottore Adriano Marcolongo che ha voluto condividere l’eccellenza operatoria della sua equipe e le nuove procedure messe a punto con noi dimostrando un grande spirito di squadra. E l’Assessore D’Amato che ha seguito giorno per giorno l’evolversi di questa condivisione”, ha detto il medico Santonocito.