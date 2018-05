Zanzara tigre, in arrivo l'ordinanza della sindaca Raggi

L'estate è ormai alle porte e, come ogni anno, arrivano le zanzara tigre. Per questo il Comune di Roma sta per approvare un'ordinanza firmata dal sindaco Virginia Raggi che contiene le linee guida in caso di disinfestazioni private e pubbliche. Questo il tema trattato dalla commissione Ambiente del Comune di Roma che si è riunita ieri.

L'ordinanza sarà composta di due parti. La prima riguarderà le indicazioni per la prevenzione da parte dei privati. In questo caso i condomini che si ritroveranno con problemi di zanzare dovranno attenersi alle indicazioni contenute nell'ordinanza in merito ai prodotti da usare o alle caratteristiche delle ditte da contattare. La seconda parte riguarda le eventuali emergenze sanitarie e di fatto autorizzerà il Comune ad agire con disinfestazioni regolate dalle norme del ministero dell'Ambiente.

Ad oggi in ci sono allarmi specifici ma, come detto dai tecnici del dipartimento, "è necessario tenere sempre alta l'attenzione perchè il combinato tra la globalizzazione, l'aumento delle temperature medie e la tropicalizzazione del clima crea le condizioni per l'eventuale arrivo di nuove malattie" come Dengue o Chikungunya, a causa della presenza di nuovi tipi di zanzare e vettori.