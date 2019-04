Trova ordigno inesploso sul cofano dell'auto e lo porta in Commissariato: intervengono gli artificieri

Ha trovato un ordigno inesploso, sul cofano della sua auto parcheggiata in via Vitellia e lo ha portato in Commissariato. Si è presentato così, negli uffici di Polizia dell'Aurelio, un uomo.

Il residente ha raccontato agli agenti di aver trovato l'ordigno, arrugginito, sul cofano della sua auto e di averlo caricato in macchina per portarlo in Commissariato, incurante del pericolo che poteva correre. Sono stati chiamati gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area e l'ordigno stesso, grande circa due palmi di mano. Si trattava di un colpo inesploso di mortaio. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni