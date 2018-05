Ordigno della II Guerra Mondiale nella Villa Comunale, rimosso dagli artificieri

E’ stato rimosso questa mattina dagli artificieri del sesto reggimento genio pionieri dell'Esercito di Roma (Cecchignola) il proiettile lungo una trentina di centimetri (un 81 millimetri da mortaio) che nella giornata di ieri 24 maggio era stato trovato intatto ed inesploso al centro della boscaglia nella Villa Comunale in pieno centro urbano ad Artena, dove nei primi giorni di agosto ogni anno si svolge lo storico Palio.

Ordigno bellico ad Artena

Si è trattato di un residuato bellico della seconda guerra mondiale che gli artificieri, intervenuti di prima mattina verso le 8 e 15, hanno preso in carico. Non c’è stato bisogno di farlo brillare sul posto ed è stato semplicemente preso e portato via e nel pomeriggio sarà fatto brillare in una cava insieme ad altre bombe recuperate in mattinata nei Castelli Romani. (fonte FrosinoneToday).