Orari dei mezzi pubblici dalla vigilia di Natale a Capodanno: tutte le info su metro, bus e ferrovie

Lo stop per qualche ora durante la vigilia di Natale, i servizi attivi nel pomeriggio del 25 dicembre oltre che orari straordinari e prolungati per garantire quanto più possibile l'utilizzo del trasporto pubblico a romani e turisti nei giorni delle festività natalizie e nella notte di Capodanno.

Orari mezzi pubblici Roma a Natale

Resi noti gli orari dei mezzi pubblici di Roma per Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e primo dell'anno. Nella giornata del 24 dicembre, la vigilia di Natale, il servizio sull'intera rete di superficie di Atac e RomaTpl, sulla rete metropolitana e sulle ferrovie regionali terminerà alle 21 per poi riprendere alle 24 con la rete di bus notturna che sarà attiva secondo i normali orari.

25 dicembre

Il 25 dicembre, il servizio sull'intera rete Atac e sulla rete RomaTpl sarà attivo dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Quest'anno, infatti, per la prima volta, nel pomeriggio del 25 dicembre saranno attive anche le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. Farà eccezione la ferrovia regionale Termini-Centocelle che sarà attiva dalle 8.30.

Alle 13, nel pomeriggio, le stesse destinazioni sono garantite dala linea bus 105. Il 25 dicembre, il servizio riprenderà alle ore 24 circa con la rete dei bus notturni che sarà attiva secondo i normali orari.



Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, normale orario dei giorni festivi.

Orario bus e metro a Roma notte del 31 dicembre

Nella notte di Capodanno, il servizio di trasporto pubblico e, quest'anno, per la prima volta, le ferrovie regionali, effettueranno servizio straordinario



Rete Metropolitana: le linee A-B/B1-C saranno in servizio ininterrottamente dalle 5.30 del 31 dicembre 2018 alle 3.30 (ora delle ultime partenze dal capolinea) del Primo gennaio 2019.



Ferrovie Regionali: quest'anno, anche le ferrovie regionali prolungheranno l'orario e, analogamente alla rete metropolitana, la ferrovia Roma-Lido e la tratta urbana Flaminio-Montebello della ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle 3.30. La ferrovia Termini-Centocelle terminerà le corse alle 21.



Istituito il servizio dei bus notturni su percorsi metro e ferrovie. Al termine del servizio metroferroviario, entreranno in servizio, e circoleranno sino alle 8, le linee bus notturne che seguono i percorsi di metro e ferrovie: N1 (Battistini-Anagnina), sul percorso della linea A della metropolitana; N2 (Laurentina-Rebibbia) sul percorso della linea B della metropolitana N2L (Termini-Conca d'Oro) sul percorso della linea B/B1 della metropolitana; N3 (piazza Venezia-stazione Colombo) sul percorso della ferrovia regionale Roma-Lido; N28 (San Giovanni-Pantano) sul percorso della linea C della metropolitana.

Per quanto riguarda la rete di superficie le linee H-2-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905 prolungheranno il servizio sino alle 3.30.

La linea notturna N6 sarà attiva dalle 21 alle 3.30. Il resto della rete di superficie terminerà il servizio alle 21.



Nella giornata del 1 gennaio il servizio sull'intera rete Atac (superficie e metroferroviaria) e RomaTpl inizierà alle 8 e seguirà il normale orario dei giorni festivi.