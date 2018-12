Roma Lido: il trenino per la prima volta attivo a Natale e Capodanno, gli orari

Per la prima la Roma-Lido sarà attiva il pomeriggio di Natale e la notte di Capodanno. Cambiano, quindi, rispetto all'anno scorso gli orari del trenino che collega Ostia a Roma in entrambre la direzioni.



Per la prima volta, infatti il servizio avrà i seguenti orari: nella giornata del 25 Dicembre sarà attivo anche dalle 16.30 alle 21.00 mentre per il 31 Dicembre 2018, dalle 05.30 alle 03.30 del 1 Gennaio 2018.



"Un’importate notizia, per tutti i cittadini Romani, che avranno a disposizione un servizio di trasporto pubblico con orari più lunghi, in modo da poterne usufruire proprio durante le festività di fine anno ed avere anche la possibilità di passare la notte di San Silvestro nel nostro Municipio, che quest’anno chiuderà l’anno con bellissimo concerto a Piazza Anco Marzio, a cui seguiranno i fuochi sul pontile", ha commentato l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Damiano Pichi.

"L’attuale Amministrazione, ha voluto porre una maggior attenzione su una problematica che di fatto impediva durante questi periodi, una maggior mobilità e pertanto ringrazia l’Assessorato alla Città in Movimento per il lavoro svolto e il personale ATAC che di fatto garantirà il servizio", conclude.