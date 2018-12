Metro e bus a Roma: gli orari per Natale

Quali sono dei mezzi pubblici a Roma il giorno di Natale? A Natale, il servizio di bus, filobus, tram, metropolitane, della Roma-Lido e della tratta urbana della Roma-Nord sarà dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21. La novità di quest’anno è che, per la prima volta, nel pomeriggio saranno attive anche la Roma-Lido e la tratta urbana della Roma-Nord.

La Termini-Centocelle, invece, viaggerà dalle 8,30 alle 13. Saranno in strada anche le linee C e le Express festive 120, 130, 150, 180 e 190. Naturalmente le linee in vigore solo nei feriali non saranno attive. Regolari i bus notturni.

Per quel che riguarda i bus extraurbani e i collegamenti regionali di Ferrovie dello Stato, i siti di riferimento sono cotralspa.it e trenitalia.com.

In occasione della benedizione Urbi et Orbi a piazza San Pietro, un reparto della Legione Carabinieri Lazio sfilerà tra le 10,30 e le 12,30 da via Dalla Chiesa a San Pietro, percorrendo via Fabio Massimo, via Terenzio, via Pallavicini, via della Traspontina e via della Conciliazione. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee bus 23, 34, 40, 49, 62, 70, 81, 180F, 492, 913 e 990. Pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 e di notte la n2.