Metro e bus: Santo Stefano a Roma, gli orari per il 26 dicembre

Il 26 dicembre si viaggerà con il normale orario festivo su mezzi pubblici a Roma. Il servizio di bus, filobus, tram, metropolitane, della Roma-Lido e della tratta urbana della Roma-Nord quindi non subirà nessuno stravolgimento particolare.

Da segnalare la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Per quel che riguarda i bus extraurbani e i collegamenti regionali di Ferrovie dello Stato, i siti di riferimento sono cotralspa.it e trenitalia.com. Qui, invece, si possono scaricare gli orari dei bus Cotral da e per Roma.

