Metro e bus a Roma: gli orari di martedì 1 gennaio

Eventi e spettacoli in calendario anche per la giornata di martedì 1 gennaio tra le strade del centro città dalle ore 14.00 alle ore 21.00 per la “Festa di Roma” con performance artistiche, spettacoli ed eventi.

Il primo gennaio il servizio sull'intera rete Atac (superficie e metroferroviaria) e RomaTpl inizierà alle 8 e poi seguirà il normale orario dei giorni festivi. Normale servizio, nella notte tra l'1 e il 2 gennaio, anche per le linee di bus N.

Sulla Roma-Lido il primo gennaio le corse inizieranno alle 7,45 da Colombo e alle 8 da Porta San Paolo. Ultime partenze, da entrambi i capolinea, alle 23,30. Sulla linea, il primo gennaio le partenze saranno una ogni mezz'ora.

Sulla Termini-Centocelle, da Centocelle prima e ultima corsa saranno rispettivamente alle 8,03 e alle 22,33; da Termini, invece, prima e ultima corsa saranno alle 8,30 e alle 23.

Sulla Roma-Civita-Viterbo, nella tratta urbana, il servizio inizierà alle 8,15 da Flaminio e alle 8,45 da Montebello, per terminare alle 21,30 da Flaminio e alle 22 da Montebello. Sulla tratta extraurbana, i treni numero 1500, 1501, 1707 e 1708 non saranno effettuati. Da ricordare che, sempre sulla tratta extraurbana, sino al 6 gennaio i bus integrativi sono sospesi.

A partire dalle 5 del mattino fino a mezzanotte, l'area del Circo Massimo, la zona compresa tra piazza dell'Emporio, il lungotevere Aventino, dei Pierleoni, e de' Cenci, Ponte Palatino e via di Santa Maria in Cosmedin, via Petroselli, via del Foro Olitorio e via del Teatro Marcello, via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via della Greca e via del Circo Massimo è interdetta alla viabilità sia pubblica che privata.

Inoltre, 19 linee di bus saranno deviate da inizio a fine servizio. Ecco di queli linee si tratta: C3, H, 23, 44, 51, 63, 81, 83, 85, 87, 118, 130, 160, 170, 280, 628, 715, 716 e 781. Le linee 44 e 63 faranno capolinea a piazza Venezia (e non quindi a via del Teatro Marcello e piazza di Monte Savello); le linee 715 e 716, invece, faranno capolinea a piazzale Ostiense (nell'area di capolinea normalmente destinata ai bus di 769 ed n11), senza arrivare a via del Teatro Marcello. La linea circolare 118, raggiunta Porta Capena proseguirà su viale Aventino, via della Piramide Cestia e piazzale Ostiense, da dove inizierà la corsa di ritorno verso il capolinea di via Appia (la linea non effettuerà, dunque, la parte del suo percorso che passa per il Centro). Qualora le chiusure si protraessero anche durante la notte tra l'1 e il 2, a cambiare percorso sarebbero anche i notturni N3, N8, N9, N10 e N19.