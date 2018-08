Ferragosto a Roma: Ztl aperte, gli orari di bus e metro. Le informazioni per chi resta in città

Nonostante il tempo incerto (qui le previsioni meteo a Roma per Ferragosto), la Capitale è semi desarta. Il 15 agosto, in città, saranno pochi a festeggiare le "Feriae Augusti", il "riposo di Augusto". Negozi ed esercizi pubblici, centro di Roma e nelle zone turistiche saranno aperti. Se il tempo non sarà clemente qualcuno ha già pensato di rifugiarsi in un centro commerciale. A Roma, tuttavia, sono tanti gli eventi in programma (qui l'elenco completo). Anche sul litorale il programma è ricco con i fuochi d'artificio serali ad Ostia.

Trasporti a Roma il giorno di Ferragosto

Per spostarsi in auto va ricordato che il 15 agosto i varchi Ztl saranno aperti mentre resta la pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali con deviazione per le linee n2, 51, 75, 85, 87 e 118. Sulla rete Atac normale orario della domenica. Metro A, B e C e ferrovia Roma-Lido ultime corse ore 23,30. Attive le linee cimiteriali, linee Express festive e le linee del litorale 07 e 068. Il servizio metropolitano inizierà alle 5.30.

Controlli di Carabinieri e Polizia in città

Per assicurare una permanenza sicura a chi resta in città e una vacanza serena a chi ha deciso di trascorrere il ponte di Ferragosto lontano dalla propria abitazione, Polizia e Carabinieri hanno previsto un vasto spiegamento di uomini e mezzi per il pattugliamento e la rete di controlli su tutte le aree del territorio. Sono stati intensificati i servizi di pattuglia su strada, in costante allerta sul fronte della prevenzione ed il contrasto della forme di criminalità diffusa, con particolare attenzione nelle ore notturne, soprattutto sui fenomeni dei furti in appartamento e rapine, e i controlli alla circolazione stradale, sia diurni che notturni, con l’attuazione di posti di controllo.

Guardia costiera attiva sulle coste da Ladispoli a Ostia

Controlli anche sul sul litorale romano tra Ostia e Fiumicino. Rafforzato il dispositivo dei carabinieri della Compagnia di Ostia con il concorso di un elicottero dell’'nità Aeromobile, oltre ad una motovedetta di Civitavecchia. In campo anche pattuglie per i controlli etilometrici. Massima sorveglianza anche della polizia e della Capitaneria di Porto con unità navali e squadre a terra. A Fiumicino predisposto il piano sicurezza in vista della tradizionale Processione a mare dell'Assunta.

Le celebrazioni avranno inizio alle 17. Il Direttore Marittimo della Guardia Costiera ha chiesto di tenere la guardia alta anche nei Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Cerveteri e Ladispoli. Rafforzati i servizi in mare a Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo, Anzio e Ostia.