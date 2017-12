31 dicembre: gli orari di bus e metropolitana a Roma

Gli orari di bus e metro per la notte del 31 dicembre 2017 a Roma nono sono ancora definiti tutti nel dettaglio. Il sito MuoversiaRoma lascia aperto uno spiraglio relativo ad ulteriori potenziamenti sulla rete di superficie nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Ci sono però già delle certezze. Per quanto riguarda bus, filobus e tram, domenica 31 dicembre il servizio sarà quello festivo, con ultime corse dai capolinea alle ore 21. Sospeso, nella notte tra il 31 e l'1, il servizio dei bus notturni.

Le metropolitane A, B, B1 e C, prolungheranno invece l'orario di servizio sino alle 2,30 della notte tra domenica 31 dicembre e lunedì Primo gennaio.

Per la Roma-Lido, da Porta San Paolo prima e ultima corsa saranno alle 5,30 e alle 21,30; da Colombo, alle 5,30 e alle 21. Sulla Termini-Centocelle, da Termini le corse saranno dalle 5,30 alle 21,30 mentre da Centocelle le partenze saranno dalle 5,03 alle 21,30. Sulla Roma-Civita-Viterbo, nella tratta urbana, da Flaminio corse dalle 5,50 alle 20,40; da Montebello partenze dalle 6,18 alle 21,08 (e non, come scritto erroneamente in un primo momento, dalle 8,45 alle 12.30). Sull'extraurbano, da Flaminio patenze dalle 7 alle 18,50; da Viterbo corse dalle 6,25 alle 17,42.

Il 31 dicembre, le biglietterie delle stazioni di Anagnina, Battistini, Conca d’Oro, Eur Fermi, Laurentina, Lepanto, Ottaviano, Ponte Mammolo, Flaminio, Porta San Paolo, Spagna e Termini saranno aperte dalle 8 alle 18,30. Le biglietterie di Stella Polare, Lide Centro e Acilia saranno aperte dalle 7 alle 18.30; quella di Euclide dalle 6 alle 20.30, quella di Saxa Rubra dalle 6,30 alle 12,40 e poi dalle 13,40 alle 19,50; quella di Prima Porta dalle 7 alle 13,10 e poi dalle 14 alle 20,10; quelle di Castel Nuovo di Porto e Rignano Flaminio dalle 6,30 alle 12,40 e poi dalle 14 alle 20,10; quella di Civita Castellana dalle 6,10 alle 12,20 e dalle 14,20 alle 20,30; quella di Vignanello dalle 14,45 alle 20,55; la biglietteria di Viterbo, infine, sarà aperta dalle 6,10 alle 12,20 e poi dalle 14,10 alle 20,20.