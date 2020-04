VIDEO | Tor Bella Monaca nella morsa dei vigili: controlli su bus e strada. Trovati luoghi di spaccio e consumo di droga

Si ferma e si controlla tutto: le persone a piedi, in auto, ma anche quelle a bordo dei bus. In via dell’Archeologia sono decine i caschi bianchi, diretti dal comandante Antonio di Maggio, impegnati nel controllo dell’osservanza delle disposizioni governative in materia di Coronavirus. “Sono state tante le segnalazioni fatte dai cittadini stessi - spiega Di Maggio -, troppe persone transitano senza aver ragione. Le regole ci sono e vanno rispettate, non consentiamo che questo quartiere sia un’enclave per gli spacciatori”.

Con l’occasione gli agenti hanno effettuato i controlli anche all’interno dei palazzi, trovando allaccia della corrente abusiva, spazi comuni trasformati in privati dove si conservava materiale rubato o utilizzati per io spaccio. Decine i veicoli posti sotto sequestro, mentre sono state abbattute delle tettoie costruite abusivamente.