Ostia: una cantina come base dello spaccio, in manette 'Small' e altri 6 pusher

Sette arresti, tra cui anche 'Small', noto pusher del quartiere. Quindici chili di droga e una pistola sequestrata. Questo il bilancio dell'ennesima operazione ad Ostia, questa volta portata a termine dalla Polizia di Stato all'alba di oggi 27 febbraio.

Gli agenti del Commissariato Lido, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a diverse unità cinofile antidroga, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Roma a carico di 7 indagati, uno dei quali associato al carcere, quattro posti agli arresti domiciliari e due sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusati, a vario titolo, di concorso in "detenzione a fini di spaccio" nonché di concorso in "spaccio di sostanze stupefacenti" del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Le indagini dell'operazione Small

Le indagini hanno avuto origine dall'arresto di un giovane moldavo che, nella cantina della sua abitazione ad Ostia, nascondeva 12 chilogrammi di hashish, un chilogrammo di marijuana, 56 grammi di cocaina e 5 grammi di eroina. Una serie di circostanze, emerse nell'immediatezza del fatto, facevano sorgere negli investigatori il sospetto che il notevole quantitativo di sostanza detenuta dal moldavo appartenesse, in realtà, ad un pregiudicato locale soprannominato 'Small' che, peraltro, 5 giorni prima, in un circolo ricreativo di Ostia, era stato trovato in possesso di 24 grammi di marijuana e, per questo, denunciato in stato di libertà.

Ritenuto che 'Small' potesse essere il crocevia di un'attività di spaccio nella zona di Ostia, sono state così avviate le indagini, anche con l'impiego di attività tecniche puntualmente supportate da servizi di osservazione e sequestri di sostanza stupefacente. Le indagini, inoltre, hanno permesso di scoprire le mansioni ben definite all'interno del gruppo.

Pesquisizioni e sequestri ad Ostia

Nel corso delle indagini, durate diversi mesi, sono stati complessivamente sequestrati oltre 15 chili di sostanza stupefacente e, ad aprile 2017, una pistola semiautomatica calibro 9x21, marca Tanfoglio, completa di due caricatori e relativo munizionamento, detenuta illegalmente da uno degli indagati presso la sua abitazione. Durante le perquisizioni, in un caso, è stata rinvenuta una piccola serra per la coltivazione di piante di marjuana.

Oltre al destinatario della misura cautelare sono stati denunciati anche i genitori. La serra si trovava in bella vista in una delle stanze dellìappartamento. Sequestrate due piante di marjuana, una tenda in materiale plastico e le lampade necessarie per la perfetta riuscita della crescita delle piante. Nel corso di un'altra perquisizione, invece, sono stati sequestrati 65 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il necessario per il confezionamento di dosi per lo spaccio.