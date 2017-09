"Porta du' pacchi de pasta. Faccio ragù e timballo": così i Narcos alla vaccinara spacciavano droga

Un mini cartello della droga in stile Narcos. Questa, però, non è una serie tv su Netflix ma quanto scoperto dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Squadra Mobile di Roma grazie all'operazione Regina che ha portato all'arresto di 12 persone [qui tutti i nomi].

Le indagini hanno consentito di individuare l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti importate dal Perù e cedute in diverse località del litorale romano sud pontino e nella Capitale, attraverso una capillare rete di spacciatori.

L'organizzazione, con base a Fiumicino, gestiva direttamente i rapporti con i fornitori peruviani dai quali si approvvigionava di partite di cocina, hashish e marijuana attraverso collegamenti mantenuti dalla donna al vertice del sodalizio: Bianca Zafrati, conosciuta con l'appellativo di 'Regina' o 'Regina della Neve', da cui deriva il nome dato all'operazione.

Il sodalizio era strutturato in modo complesso, composto da una serie di soggetti che lavoravano in sintonia per gestire ogni aspetto del traffico dall'importazione, alla custodia della droga fino alla distribuzione. La droga, in modo criptico, veniva chiamata in diversi modi ma sempre col riferimento al cibo: "pasta", "Barilla", "spaghetti" o "rigatoni" ma anche "spezzatino" o "crema"; in qualche caso anche "polline".

In una intercettazione telefonica la 'Regina della Neve' parlava con Kameliya Lyubenova, detta Krumova. "Domani se ti chiamo me porti du pacchi de Barilla che t'ho mandato ultimi. No i spaghetti è... I du pacchi de rigatoni che t'ho mandato". "Si, si zia perchè domani fai pasta, allora", ribatteva Kameliya. "Faccio il ragù, faccio il timballo", rispondeva Zafrati.

Poi ancora il cibo, inteso come droga, presente nelle intercettazioni tra la 'Regina della Neve' e Kameliya Lyubenova. "Mi fai due pezzetti di quello... Così vedo di fallo con le cippollette in umido. Due pezzetti di spezzatino. Così passo su, prima vado a Ostia e poi vengo da te".





Con Guido Boccanera, invece, le intercettazioni ambientali documentano il giro d'affari e la gestione del business della droga. "Certi amici miei stanno cercando roba. Quanto costa un pacco?", chiede Boccanera. "Meno di 38 non gliela metto", risponde la 'Regina della Neve' che poi assicura che non "squama" perché "è favolosa".