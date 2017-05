Operazione "Nettuno", il sequestro del ristorante Assunta Madre

Nelle immagini il blitz delle forze dell'ordine all'interno del locale di via Giulia, gli arresti di Macalusi e Nicolini

Intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Queste le accuse con le quali alle primi luci dell'alba di oggi, martedì 9 maggio, Guardia di finanza e polizia di stato hanno tratto in arresto sei persone. Per quattro di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per Macalusi Gianni, detto Jonny, e Nicolini Adriano si sono spalancate le porte del carcere.

L'operazione “Nettuno” ha permesso di accertare l'ascesa imprenditoriale di Macalusi che negli anni è stato in grado di avviare numerosi attività commerciali redditizie, tra cui la rinomata catena di ristorazione “Assunta madre”, utilizzando dei prestanome.

Gli accertamenti bancari effettuati dai militari del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio sui conti correnti della rete delle società e dei prestanome, hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari, rilevando come i proventi illeciti siano stati riciclati in attività imprenditoriali ed immobiliari.

