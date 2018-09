Operazione Jad Austrocar: ricambi auto venduti on line, ma i pezzi sono di vetture rubate

Vendevano on line pezzi di ricambi per auto che, però, provenivano da vetture rubate. E' quando è emerso nell'opeazione Jad Austrocar portata avanti dalla Polizia Austriaca e dagli uomini della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Stradale di Roma, in un capannone di vaste dimensioni in località Guidonia Montecelio.

All'interno dello stesso aveva sede una vera e propria centrale di smistamento per gli ordini e la preparazione delle spedizione dei ricambi auto, organizzato come i migliori siti di e-commerce. Infatti, visualizzato il ricambio auto sul sito e pagato con le modalità previste, il pezzo veniva preso dagli scaffali, ben forniti e divisi secondo la tipologia del ricambio, ed impacchettato per la spedizione su tutto il territorio nazionale, peraltro ricevendo numerosi feedback positivi che fanno intuire il grande volume di affari della ditta.

Gli uomini della Polizia Stradale, dopo un complesso lavoro, hanno verificato che gran parte dei ricambi usati provenivano da circa 30 auto rubate nella capitale nel corso dell'anno.

Il capannone ed un terreno recintato nelle vicinanze, utilizzato come zona di stoccaggio delle parti più voluminose di carrozzeria, sono stati preventivamente sequestrati anche per permettere di identificare la provenienza delle parti di auto non ancora accertate. Attività necessaria a stroncare gli eventuali canali di approvvigionamento di veicoli rubati. Il titolare dell’impresa, un romano di 46 anni, è stato denunciato per ricettazione.