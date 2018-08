Venditori abusivi al Colosseo: sequestrate bottigliette d'acqua senza i sigilli

Guide turistiche abusive e venditori di acqua "potenzialmente pericolosa". C'è il Colosseo e il centro storico di Roma, una delle mete turistiche più ambite al mondo, al centro di un'operazione di controllo della guardia di finanza che rientra nel piano di azione svolto da metà giugno ad oggi nelle località balneari, di montagna e nelle città d'arte. I 'baschi verdi' hanno sorpreso numerose guide turistiche per stranieri che svolgevano la propria attività pur essendo sprovviste di qualsiasi titolo e autorizzazione.

Non solo. L'operazione si è concentrata anche sui venditori abusivi ai quali è stata sequestrata la merce. Tra aste per selfie e ombrellini, braccialetti, parasole e souvenir vari a preoccupare maggiormente è stata la presenza di bottigliette d'acqua che in molti casi è risultata essere di provenienza sconosciuta. In particolare bottigliette senza sigillo di sicurezza e, quindi, senza la possibilità di sapere il luogo in cui sono state riempite e conservate.