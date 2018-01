Dalla Libia al Celio per essere operati al volto: donato il sorriso a tre bambini

Sono tre i bambini libici operati con successo sabato 13 gennaio al Policlinico Militare Celio dal team di volontari italiani della Fondazione in collaborazione con la componente sanitaria militare dell’Esercito e della Marina Militare. I piccoli sono tornati a Roma per completare la ricostruzione del palato; insieme a loro è arrivato un terzo paziente, una bambina, anch’essa nata con labiopalatoschisi bilaterale completa, già operata in un ospedale in Libia.

Operazione Ippocrate

I piccoli, giunti in Italia con volo militare messo a disposizione dall’Aeronautica, sono stati segnalati dalla Task Force medica italiana presente a Misurata nell’ambito dell’intervento di carattere umanitario "Operazione Ippocrate". I bambini sono stati operati al labbro all’età di 6 e 7 mesi lo scorso marzo, sempre al Policlinico Militare Celio, dal team di medici volontari della Fondazione Operation Smile Italia Onlus che ha offerto le prestazioni chirurgiche a titolo gratuito in base al programma di assistenza medica internazionale “World Care Program”.

Bambini libici operati al Celio

Tale programma nasce come risposta all’esigenza di aiutare bambini e giovani adulti affetti da malformazioni gravi che, per la complessità degli interventi e per il lungo decorso post operatorio, non è possibile operare durante le missioni internazionali, ovvero pazienti che vengono segnalati dalle autorità italiane all’estero in quanto provenienti da Paesi in cui Operation Smile non è presente, come in questo caso.

Fondazione Operation Smile Italia Onlus

"Continua la collaborazione con il Ministero della Difesa impegnato nella missione in Libia - sottolinea il dottor Domenico Scopelliti, Vice Presidente Scientifico della Fondazione Operation Smile Italia Onlus – i piccoli pazienti sono tornati per la seconda volta per completare il trattamento chirurgico, la terza bambina invece verrà sottoposta ad un intervento correttivo. Grazie a questa sinergia si aprono nuovi canali di collaborazione di cui potranno beneficiare altri piccoli pazienti affetti da malformazioni al volto".

Dall'ospedale di Misurata al Celio

La logistica e l’ospitalità dei minori e dei genitori è stata generosamente offerta dall’Associazione Kim Onlus. I bambini sono stati accompagnati dal dottor Essam Ben-Hemieda, medico libico dell’Ospedale di Misurata, specialista in chirurgia maxillo facciale e chirurgia plastica, che ha seguito i pazienti e le famiglie a Roma e che si occuperà dei controlli successivi in Libia. Le analisi cliniche preoperatorie sono state eseguite presso la clinica Nuova Villa Claudia, generosa sostenitrice della Fondazione, a titolo gratuito.