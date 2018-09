Metro A: chiede il biglietto della metro, operatrice Atac aggredita in stazione

Un'addetta Atac è stata aggredita per aver chiesto il biglietto ad un italiano di 32 anni che stava scavalcando i tornelli dentro la stazione metro Baldo degli Ubaldi. E' successo intorno alle 15:20 di oggi 13 settembre.



L'operatrice lo ha inseguito fino in banchina e qui l'uomo l'ha aggredita per poi spintonarla facendola cadere. A quel punto ha chiesto aiuto correndo in banchina dove è stata soccorsa da un macchinista.

Secondo quanto si è appreso, l'aggressore è stato poi fermato dopo una colluttazione da carabinieri in borghese, in servizio a Baldo degli Ubaldi per i controlli anti borseggio. Il 32enne aveva con sè il biglietto ma lo aveva oblitarato in mattinata, quindi non più valido per una nuova corsa.