Colli Aniene: si ribalta una gru, operaio 57enne muore schiacciato

Tragedia sul lavoro oggi 26 aprile alla periferia di Roma Est. Un operaio di 57 anni è morto a seguito di un incidente. L'uomo che stava svolgendo un lavoro all'interno del depuratore Acea di via degli Alberini con la sua gru era intento a sollevare un camion betoniera per posizionarlo in una vasca vuota.

Il mezzo manovrato dall'operaio, dipendente di una ditta esterna ad Acea, si è quindi impennato ribaltandosi. Il 57enne, per fuggire, si è quindi lanciato dalla gru rimanendo però incastrato tra un muro di cinta e lo stesso mezzo meccanico.

Drammatico l'impatto che non ha lasciato scampo all'uomo, calabrese di origine e residente in zona Borghesiana, che è morto sul colpo. Sul posto, per gli accertamenti del caso, i Carabinieri della stazione di Tor Sapienza, i Vigili del Fuoco e il medico legale.