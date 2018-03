Operaio investito da ruspa mentre tappa una buca: è grave. Alla guida del mezzo il fratello

E' grave ma non in pericolo di vita un 43enne operaio investito oggi a Pomezia. E' successo intorno alle 12 di oggi in via della Solfarata. L'uomo stava asfaltando la strada viste le numero buche. Ad investirlo, a marcia indietro, il fratello 36enne alla guida di un 'bob cat', una piccola ruspa.

Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti la volante del commissariato di polizia di Albano e di Ostia, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. L'operaio è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Gravi le ferite riportate agli arti inferiori. La strada è stata chiusa per circa due ore con gravi conseguenze sul traffico.