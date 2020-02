Parco dell'Appia Antica, operaio brucia rifiuti speciali nell'area verde

Ha dato alle fiamme diversi cumuli di rifiuti speciali all’interno di un’area verde del Parco Regionale dell’Appia Antica. In manette, scoperto dai Carabinieri della Stazione Roma Appia, è finito un operaio 60enne romano.

Ieri mattina, transitando in via del Quadraro, i Carabinieri hanno notato una colonna di fumo all’interno del parco ed hanno deciso di fare una verifica. Arrivati all’interno dell’area verde, i militari hanno sorpreso l’operaio mentre incendiava scarti di mobili in legno e materiale vario.

Domante immediatamente le fiamme, i Carabinieri hanno messo in sicurezza la zona, hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in caserma dove sarà trattenuto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti speciali.