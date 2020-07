Incidente sul lavoro a Roma: precipitano da un'altezza di 20 metri, morti due operai

Incidente sul lavoro a Roma dove due operai di 53 e 29 anni, entrambi romani, sono morti dopo essere precipitati da un'altezza di oltre venti metri. La chiamata ai soccorsi da piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata, nel IX Municipio Eur.

In particolare 118 e polizia di Stato sono intervenuti poco dopo le 10:30 di lunedì 20 luglio in un'area dove erano in corso dei lavori. I due operai, a lavoro in un cantiere edile, stavano tagliando una trave di cemento quando, per cause in via di accertamento, sono caduti dall'ottavo piano della struttura, precipitando da un'altezza di oltre venti metri. Per loro non c'è stato nulla da fare.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del Commissariato Esposizione di polizia. Complicate le operazioni di intervento a causa della trave che ha rallentato l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono interventi anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, con la squadrea 12A, il Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale), la squadra USAR ed il funzionario di servizio per la messa in sucurezza della trave sospesa.

Nella zona di Vigna Murata anche gli agenti Spresal e Polizia scientifica per i rilievi del caso, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno per l'avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Constatato il decesso dei due, le salme degli operai sono state messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

"Un altro lutto insopportabile che colpisce Roma. Ancora strazio e dolore in due famiglie, che faranno fatica a spiegarsi il perché del dramma - scrive in una nota Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno -. Il Covid e il lockdown hanno comprensibilmente monopolizzato e continuano a Monopolizzare l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica. Ma la sicurezza sul lavoro si conferma anche oggi una drammatica, infinita emergenza".

"Con dotazione adeguata di ispettori e risorse finanziarie, vanno riprese e potenziate sia la formazione e la promozione della sicurezza sul lavoro e sia i controlli e le relative sanzioni. Dobbiamo fermare la strage annunciata - conclude Fassina -. Siamo vicini alle famiglie degli operai caduti sul lavoro".

In merito all'incidente sul lavoro si è pronunciato anche Armando Valiani, segretario regionale UGL Lazio: "L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dei due operai di 29 e 53 anni deceduti in un cantiere edile a Roma dopo una caduta di oltre 20 metri. Auspico che la magistratura chiarisca le dinamiche dell’accaduto e faccia piena luce su questa gravissima vicenda".

"Un ennesimo, tragico incidente mortale che addolora e indigna per la facilità con cui si continua a morire sul lavoro. Occorre intervenire rafforzando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori, soprattutto nei settori dove il rischio infortuni è più elevato. L’UGL - conclude il sindacalista - è in tour con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle morti bianche. Basta stragi sul lavoro".