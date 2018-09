Via Albalonga: donna morta in casa, ipotesi omicidio

Una donna di 66 anni è stata trovata morta in casa in via Albalonga 23. E' successo oggi 28 settembre. A dare l'allarme il marito che ha allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto il personale del 118, con due ambulanze, i Carabinieri con il Nucleo Operativo di piazza Dante.

I militari dell'Arma, accorsi, hanno sfondato la porta, visto che nessuno apriva alla stessa, e trovato sul letto la donna riversa e vicino il marito, di 64 anni, che in lacrime stava minacciando il suicidio con un coltello da cucina.

I Carabinieri, con professionalità, hanno disarmato l'uomo, lo hanno rassicurato e lo bloccato evitando così il suicidio. Secondo i primi riscontri sul corpo della donna non ci sono ferite evidenti. Gli inquirenti, al momento non escludono nessuna ipotesi dalla morte naturale a all'omicidio.