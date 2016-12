Omicidio Varani: chiesto rinvio a giudizio per Manuel Foffo e Marco Prato

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Manuel Foffo e Marco Prato, i due giovani accusati di omicidio premeditato per la morte di Luca Varani avvenuta il 5 marzo scorso in un appartamento di via Igino Giordani a Colli Aniene nel corso di un festino a base di droga e sesso. A firmare la richiesta il Pubblico Ministero Francesco Scavo, titolare dell'indagine sul brutale omicidio della vittima 23enne de La Storta. Oltre alla premeditazione la Procura contesta ai due le aggravanti della crudeltà e dei motivi abbietti e futili.