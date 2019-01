Omicidio Vannini, la lettura della sentenza: pena ridotta. In aula scoppia la protesta

Pena ridotta per l'omicidio di Vannini e in aula scoppia la protesta. Dall'aula si sono alzate ripetutamente le grida "Vergogna". Alcuni parenti e amici hanno lasciato l'aula. I giudici, interrotti nella lettura, hanno richiamato i presenti. La madre di Marco, Marina Conte, ha fatto alcuni passi verso la Corte e ha urlato "Vergogna, mio figlio aveva 20 anni". Il caos e' proseguito e i giudici hanno anche chiamato in causa il fatto che si trattasse di una interruzione di pubblico servizio. "Strapperemo il certificato elettorale", ha detto qualcuno tra gli amici e i parenti di Marco. [VIDEO AGENZIA DIRE]