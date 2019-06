Omicidio Vannini: indagato l'ex comandante dei carabinieri di Ladispoli

E' indagato con le accuse di favoreggiamento e falsa testimonianza l'ex comandante di Stazione dei carabinieri di Ladispoli, nell'ambito del nuovo filone di inchiesta sull'omicidio di Marco Vannini, il 20enne morto a Ladispoli il 17 maggio 2015, per un colpo di pistola.

A procedere sono i pm di Civitavecchia in seguito alle dichiarazioni di Davide Vannicola, amico del militare: Izzo in particolare gli avrebbe riferito di aver saputo che a sparare a Vannini non sarebbe stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico.

Sarebbe stato proprio Izzo, secondo quanto detto da Vannicola, a consigliare a Ciontoli di prendersi la responsabilità per non far ricadere la colpa sul figlio.

Marco Vannini morì dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola nella villa dei genitori della fidanzata, a Ladispoli, il 17 maggio 2015.

Per la morte di Vannini è stata condannata in secondo grado l'intera famiglia della fidanzata: il capofamiglia Antonio Ciontoli a 5 anni, la moglie Maria Pezzillo e i figli, Martina e Federico a 3 anni. La famiglia Vannini ha fatto ricorso in Cassazione giudicando le pene troppo leggere.



L'ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli è stato chiamato in causa da un suo amico. Gli inquirenti avrebbero sentito anche altri testimoni per vagliare approfonditamente la versione di Vannicola.