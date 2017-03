Incaprettato e incappucciato: è giallo sulla morte di un sarto romano trovato cadavere a Terracina

Giallo sulla morte di un sarto romano trovato morto a Terracina nel pomeriggio di venerdì. L'uomo, scomparso da dieci giorni, risiedeva nel XIV Municipio ma lavorava nella zona Est della città. I suoi familiari ne avevano denunciato la sparizione ai carabinieri di Latina. Venerdì la scoperta: il corpo, rinvenuto nel territorio del comune di Terracina, era abbandonato e incaprettato. Dai rilievi è emerso che il decesso sarebbe avvenuto però in un altro punto.

LA SCOPERTA DEL CADAVERE - L'uomo, Umberto Esposito di 82 anni, è stato trovato con mani e piedi legati e con la testa dentro un sacchetto di plastica. La macabra scoperta del cavadere incaprettato è avvenuta a Terracina, in località La Fiora, nel tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo. A trovare il corpo dell'uomo una ragazza che in quel momento si trovava all'interno dei terreni a caccia di asparagi. La donna ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli uomini della compagnia di Terracina e del comando provinciale di Latina, compagnia e nucleo investigativo. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato ucciso in un altro luogo e poi trasportato nell'uliveto, dove presumibilmente si trovava da qualche giorno. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza.

L'AUTOPSIA - Anche l'esame autoptico, disposto dal magistrato, non ha evidenziato segni di violenza. Confermata la prima ipotesi degli investigatori: la morte per soffocamento. La testa dell'anziano sarto, infatti, era avvolta all'interno di un sacchetto di plastica. Un quadro più dettagliato, tuttavia, potrà essere fornito agli inquirenti dagli esami tossicologici.

LA VITTIMA - Umberto Esposito era originario di Napoli ma risiedeva a Roma, in un quartiere del XIV Municipio. L'82enne, nonostante l'età, lavorava ancora come sarto di divise militari nella zona est della città.

LE INDAGINI - Esposito era scomparso da dieci giorni. La sua auto, una Volkswagen Polo, è stata ritrovata a Latina dove si era recato per un appuntamento di lavoro. Qui i familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri di zona. Dieci giorni di ricerche che hanno avuto un triste epilogo.

Secondo gli inquirenti Esposito sarebbe stato ucciso in un luogo differente da quello del ritrovamento e abbandonato nel terreno già cadavere da alcuni giorni. Gli investigatori hanno ascoltato nella giornata di ieri alcune persone che avrebbero avuto contatti con Esposito e in particolare una donna che risultava in affari con lui.