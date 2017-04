Sarto romano ucciso a Terracina, due fermi: l'anziano sequestrato e ammazzato per soldi

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Umberto Esposito, l'82enne sarto romano ritrovato incaprettato e incappucciato in un terreno in località La Flora a Terracina. L'uomo prima di essere ucciso era stato sottoposto a sequestro. Ieri i carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno arrestato due persone. Si tratta di Georgeta Vaceanu di 24 anni, di origini romene, e di Fabrizio Faiola di 35, originario di Fondi. Entrambi sono accusati di sequestro di persona, omicidio, rapina e falsificazione di titoli di credito e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

LE INDAGINI. Le indagini erano cominciate il 15 marzo scorso, ovvero nel giorno in cui i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa. Esposito si era infatti allontanato da casa il giorno prima per un appuntamento a Latina e non era più tornato. Fin dall'inizio dell'indagine sono stati raccolti elementi di colpevolezza nei confronti del Faiola e della Vaceanu e dopo il ritrovamento del cadavere sono state quindi ricostruite tutte le fasi dei delitti.

IL SEQUESTRO. I carabinieri del comando provinciale di Latina hanno accertato che Umberto Esposito aveva un appuntamento, il 14 marzo, con la Vaceanu e il suo compagno. I due avevano sequestrato l’imprenditore, dopo averlo verosimilmente sedato con dei sonniferi e lo avevano trasportato in un luogo dove lo avevano trattenuto contro la sua volontà fino al momento della morte. Si sono poi appropriati del suo bancomat, di una carta di credito e del libretto degli assegni e nei giorni successivi hanno effettuato prelievi a Latina e alcuni acquisti bancomat in un centro commerciale di Formia.

LE FASI DEL DELITTO. L’uomo e la donna avevano poi versato in una banca di Fondi due assegni di 25mila euro ciascuno, estratti dal carnet sottratto alla vittima falsificando la sua firma, ma la banca dove era il conto della ditta di Esposito aveva respinto la transazione per una serie di irregolarità che erano state riscontrate. L'uomo è morto probabilmente il 22 marzo, per asfissia meccanica violenta. A quel punto i due si sono disfatti del cadavere abbandonandolo nelle campagne di Terracina.

Nel corso dell’operazione di oggi sono state inoltre sequestrati le abitazioni, i locali e tutte le auto nella disponibilità dei due fermati, sui quali saranno disposti alcuni accertamenti tecnici. L’uomo è stato portato presso la casa circondariale di Latina, mentre la donna a Rebibbia.