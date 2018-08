In stato confusionale accanto al cadavere del marito, tragedia nella casa vacanza

Tragedia in una casa vacanze nelle Marche dove un uomo di 85 anni è stato trovato privo di vita. Accanto a lui la moglie, in stato confusionale dopo aver assunto una massiccia dose di bartiturici. Ugo Ascani e la moglie Maddalena Agostini, residenti a Roma nella zona di Torrenova-Tor Vergata, si trovavano in vacanza a Frontone (nella provincia di Pesaro-Urbino).

Omicidio tentato suicidio a Frontone

La tragedia è avvenuta lo scorso venerdì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che da subito hanno indirizzato le indagini sull'ipotesi dell'omicidio-suicidio, con la donna 80enne che non sarebbe riuscita nel proprio intento. Ad avvalorare la tesi un biglietto d'addio, trovato nella casa dove è avvenuta la tragedia.

Soffocato con un cavo e poi morto per overdose da tranquillanti

Gli investigatori hanno inoltre appurato la presenza di segni sul collo dell'uomo di 85 anni. La morte di Ugo Ascani sarebbe avvenuta per soffocamento e overdose da tranquillanti. L'uomo, che soffriva di Alzeimher, sarebbe stato soffocato con un cavo di un caricabatterie di un telefono. L'overdose di farmaci ingerita dall'uomo avrebbe poi fatto il resto.

Fermo per omicidio volontario

La moglie è stata invece trovata in stato confusionale a causa dell'assunzione dei medesimi farmaci che hanno compartecipato alla morte del marito. Trasferita all'ospedale di Urbino Maddalena Agostini è stata quindi posta in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Disposta l'autopsia. Lunedì si svolgerà l'udienza di convalida dell'arresto e l'anziana signora verrà interrogata dal Gip di Urbino.