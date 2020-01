Omicidio Sacchi: giudizio immediato per 6 imputati, tra loro anche Anastasia

Sei imputati nell'inchiesta sull'omicidio di Luca Sacchi, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani mentre era in compagnia della fidanzata Anastasiya e di alcuni amici, andranno a giudizio immediato.

La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Valerio Del Grosso (il ragazzo che materialmente ha sparato e ucciso Sacchi) e Paolo Pirino, i due ventenni di San Basilio, in carcere con l'accusa di concorso in omicidio, e per Anastasia Kylemnyk e Giovanni Princi ex compagno di scuola della vittima, a cui viene contestato il tentativo di acquisto di 15 chili di droga insieme alla fidanzata di Luca.

Il giudizio immediato riguarda anche Marcello De Propris, il giovane che ha fornito la pistola a Del Grosso, accusato di concorso in omicidio, e il padre Armando per la detenzione dell'arma.

Una tragedia, come raccontato fin da subito dal capo della polizia Franco Gabrielli non ha raccontato la storia di uno scippo finito male. L'omicidio, infatti, si sarebbe consumato dopo una compravendita di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: 70 mila euro, in mazzette da 20 e 50 euro, per 15 chilogrammi di marijuana.

A stabilirlo le indagini dei carabinieri e della Procura di Roma, certificate poi dal gip Costantino De Robbio che, venerdì 29 novembre, ha firmato le istanze delle misure cautelari.