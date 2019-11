Omicidio Luca Sacchi, il mistero dei 70mila euro: caccia a chi ha dato i soldi a Princi e Anastasia

Chi ha dato i 70 mila euro a Giovanni Princi e a Anastasia Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi? Soldi che sarebbero dovuti servire all'acquisto di 15 chilogrammi di droga. La Procura di Roma e i carabinieri non mollano la presa e continuano ad indagare perché potrebbe esserci un finanziatore, un nome ancora da individuare, nella vicenda del delitto del 24enne personal trainer ucciso lo scorso 23 ottobre.

I magistrati ne sono convinti e lo scrivono nella richiesta delle cinque misure cautelari eseguite nelle prime ore di venerdì 29 novembre. E su questo punto che potrebbero concentrarsi ora le indagini. "Da dove venisse, poi, il denaro, se raccolto dai giovani oppure proveniente da un finanziatore che li aveva assoldati (come più probabile), non si può affermare con certezza", si legge nell'ordinanza.

Princi, secondo chi indaga "non è alla prima esperienza. E' inserito stabilmente in contesti criminali, in passato aveva concluso altri acquisti si da essere definibile cliente degli spacciatori indagati, preserva le sue relazioni criminali non offrendo alcun contributo alle indagini" benché la vittima fosse un suo amico dai tempi del liceo e, come sottolineato dal procuratore Prestipino "estraneo ai fatti".

Anastasia, sottoposta all'obbligo di firma, sarà interrogata in settimana. Potrebbe essere convocata dal gip già mercoledì, o al massimo venerdì. La mamma di Luca Sacchi, anche ieri, l'ha sollecitata a raccontare la verità.

Martedì, invece, sono fissati gli interrogatori di Marcello De Propris (il 22enne accusato tra l'altro di concorso in omicidio per avere fornito a Valerio Del Grosso e a Paolo Pirino la pistola utilizzata per uccidere Sacchi) e proprio Giovanni Princi.