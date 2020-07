Omicidio al Divino Amore, 48enne ucciso a colpi di pistola davanti casa

E' stato colpito da una serie di proiettili sparati da un uomo armato di pistola. Un omicidio in pieno giorno avvenuto in via Sparanise, in località Spregamore, quartiere tra Castel di Leva e Divino Amore.

Il fatto di sangue è avvenuto intorno poco dopo le 10:50 di oggi, venerdì 17 luglio. Sull'asfalto insanguinato il corpo senza vita di un uomo di 48 anni, italiano, ucciso a pochi metri dalla sua abitazione.

Ucciso a colpi di pistola davanti casa

Sono stati i rumori dei colpi d'arma da fuoco esplosi ad attirare l'attenzione dei passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118, che non ha potuto fare altro che costatare il decesso della vittima, e i Carabinieri della stazione Divino Amore e i colleghi della compagnia di Pomezia, che indagano sull'accaduto.

La vittima stava rientrando a casa in via Sparanise quando è stato ucciso dai colpi pistola. Due, secondo i primi riscontri dei medici. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito gridare in strada e poi due "botti".

Portato in caserma un sospettato dell'omicidio del Divino Amore

Secondo quanto si è appreso ci sarebbe già un sospettato per l'omicidio del 48enne. Il presunto assassino si troverebbe nella caserma dei Carabinieri.

Gli investigatori stanno quindi procedendo con l’interrogatorio. Resta da accertare il movente dell’omicidio e quindi la causa della lite poi degenerata.