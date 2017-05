Omicidio in centro a Roma: "Ho ucciso la mia compagna"

"Ho ucciso la mia compagna". Queste le parole di un uomo di 55 anni, italiano che si è presentato, in evidente stato di choc, davanti alle forze dell'ordine all'alba di oggi 1 maggio. Alle 5:45, si è recato alla caserma dei carabinieri descrivendo il delitto della compagna, indicando come luogo dell'omicidio un'abitazione in vicolo del Babuino 7, nel cuore di Roma.

LEI NEL SANGUE - Lì i Carabinieri della compagnia Roma Centro, entrati in casa, hanno avuto la drammatica conferma. Sul letto, riversa nel sangue, il corpo senza vita della donna italiana di 47 anni. Sul posto, dalle prime ore di questa mattina, sono così scattati i rilievi della "settima sezione Rilievi Scientifici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale" che indaga sull'accaduto.

Da una prima ispezione, il corpo della donna presenta ferite da corpo contundente alla testa. Il 55enne è al momento trattenuto in caserma.

LA DINAMICA - Secondo i primi riscontri lui, professionista che lavora in banca, era legato alla vittima, già mamma in una precedente relazione. I militari ipotizzano che l'uomo, al culmine di una discussione, abbia afferrato un oggetto e quindi colpito con violenza la donna in testa, uccidendola.

I carabinieri, durante le prime indagini hanno ascoltato anche gli altri inquilini del bel palazzo al centro di Roma: nessuno però ha parlato di urla o liti animate avvenute nella notte tra domenica e lunedì. Ancora da chiarire le esatte motivazioni del delitto.

In aggiornamento