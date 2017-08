Omicidio del Pigneto: il pusher ucciso per una banale lite, fermato il responsabile

Ha confessato davanti al Giudice ammettendo di essere l'autore del pestaggio che ha poi determinato la morte di un 31enne. Risolto il giallo dell'omicidio del Pigneto, con il fermo di un cittadino romeno di 30 anni. Il movente che avrebbe determinato l’efferato delitto sarebbe riconducibile ad una lite scaturita per futili motivi, che è avvenuta proprio in piazza del Pigneto, zona abitualmente frequentata da entrambi. A chiudere il cerchio sull'omicidio di Nelson Nwaka Okafor, gli investigatori di polizia.

Giallo al Pigneto

I fatti hanno preso corpo nella tarda serata del 9 agosto, quando è giunta al numero unico per le emergenze una richiesta anonima al fine di prestare soccorso ad un uomo riverso sulla strada in piazza del Pigneto. L’uomo, successivamente identificato per Nelson Nwaka Okafor, cittadino nigeriano di 31 anni, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trasportato presso il Policlinico Umberto I dove è stato ricoverato in codice rosso, presentando gravi lesioni sul volto.

Morto in ospedale

Il 31enne africano è poi deceduto nelle prime ore della mattinata di ieri per arresto cardiocircolatorio a seguito di lesioni cranio facciali. Avviate, immediate e senza sosta, le indagini, da parte degli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato Porta Maggiore. Dalle prime informazioni acquisite e da una ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, frequentatore abituale del quartiere, è stata notata passeggiare poco prima dell’aggressione nelle vie limitrofe al luogo dove è stato prestato soccorso in compagnia di altri soggetti.

Individuato il responsabile

E’ stato quindi scandagliato l’ambiente del Pigneto al fine di acquisire informazioni sull’accaduto. Ciò ha consentito di individuare quale responsabile dell’aggressione il cittadino romeno di 30 anni.

Convalida del fermo

Sulla base degli elementi acquisiti, a carico dello straniero, è stato emesso il fermo da parte del Pubblico Ministero, eseguito la scorsa notte da personale della Squadra Mobile e del Commissariato di polizia Porta Maggiore, in merito al quale si è in attesa di convalida da parte del GIP del Tribunale di Roma. Infatti, lo stesso in sede di interrogatorio dinnanzi al Giudice ha confermato quanto emerso dalle indagini, ovvero di essere l’autore del pestaggio della vittima.

Il movente

Il movente che avrebbe determinato l’efferato delitto sarebbe riconducibile ad una lite scaturita per futili motivi, che è avvenuta proprio in piazza del Pigneto, zona abitualmente frequentata da entrambi.