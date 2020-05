Omicidio Ponte Sisto, Galioto resta in carcere: "Non sono stato io ad ucciderlo"

Resta in carcere Massimo Galioto fermato giovedì sera con l'accusa di aver ucciso un 38enne romeno sotto Ponte Sisto a Roma. Il gip Clementina Forleo ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il clochard 45enne.

Galioto nel corso dell'interrogatorio di convalida che si è svolto questa mattina in videoconferenza con il carcere di Regina Coeli, ha fatto una breve dichiarazione spontanea: "Non sono stato io ad ucciderlo e a provocargli le lesioni mortali. Sono passato di là dopo, è stato picchiato prima da un'altra persona", ha sostenuto Galioto.

Galioto, difeso dall'avvocato Michele Vincelli, non ha però risposto alle domande del gip Clementina Forleo nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo che si e' svolto in videoconferenza con il carcere di Regina Coeli.

Galioto non è nuovo a gravi fatti di cronaca. Il 45enne infatti era stato arrestato nel luglio del 2016 per l'omicidio dello studente americano Beau Solomon, spinto nel Tevere da una banchina sotto ponte Garibaldi, nella stessa zona dove è avvenuto l'omicidio del 7 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quel delitto però il clochard è stato assolto in primo grado, lo scorso giugno, per non aver commesso il fatto mentre la Procura, con i pm Nadia Plastina e Gennaro Varone, aveva chiesto l'ergastolo. A ottobre è previsto l'appello. "Sono due fatti assolutamente slegati l'uno dall'altro" commenta il difensore.