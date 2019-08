Ponte Mammolo, cadavere vicino i cassonetti: trovate macchie di sangue sui pantaloni

Il corpo di un uomo riverso tra i cassonetti in via di Ponte Mammolo 24, non lontano dalla fermata della metro Rebibbia di Roma. E' la macabra scoperta fatta da un passante che, notata la scena intorno alle 7 del mattino di oggi 23 agosto, ha allertato il numero unico per le emergenze.

La vittima non aveva i documenti con sé. Il cadavere in attesa del riscontro dei rilievi dattiloscopici sarebbe di un uomo italiano di circa 40 anni, molto conosciuto in zona. Sul posto, tra Casal de Pazzi e Tor Cervara, i carabinieri della compagnia di Montesacro, del nucleo investigativo di via in Selci e il medico legale.

Cadavere a Ponte Mammolo: ferito al polpaccio

Sul corpo dell'uomo una vistosa macchia di sangue sui pantaloni causa di un'unica ferita subita al polpaccio, provocata da un'arma da taglio non ancora trovata. Difficile, tuttavia, pensare che quello sia stato il colpo fatale.

Chi indaga non esclude che l'uomo possa essere caduto dal ponte che affaccia sulla strada, forse dopo una lite. Al momento i militari non escludono nessuna pista: dalla caduta accidentale, all'omicidio. Sarà quindi l'autopsia a fare luce sul decesso.

La zona dove è stato trovato il corpo

La vittima, secondo le prime informazioni, era solita girovagare tra la Tiburtina e la stessa via di Ponte Mammolo. Il cadavere è stato trovato in una strada è poco frequentata, una via chiusa alla cui fine c'è un albergo a tre stelle.

Quel tratto di strada, visibile dal ponte, è limitrofo ad un insediamento abusivo che affaccia sul fiume Aniene dove, a maggio scorso, un incendio distrusse baracche lì presenti.