Cadavere a Ponte Mammolo: macchie di sangue fino ad un'abitazione. Procura indaga per omicidio

"Omicidio". E' l'ipotesi di reato sulla quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine in relazione alla morte di Valerio T., il 41enne romano il cui corpo privo di vita è stato trovato questa mattina alle 7:00 da un passante con una copiosa macchia di sangue sui pantaloni in via di Ponte Mammolo

Priva di documenti, la salma dell'uomo verrà ora sottoposta agli accertamenti dattiloscopici per avere certezza della sua identità. Nel frattempo i Carabinieri hanno portato in caserma un uomo che si trova agli arresti domiciliari per droga in un'abitazione poco distante da dove è stato rinvenuto il corpo privo di vita del 41enne. A destare i sospetti sull'uomo, con problemi di droga alle spalle come la vittima, le tracce di sangue trovate dal punto in cui era il cadavere fin dentro alla sua abitazione.

Svolti gli accertamenti dal medico legale intervenuto nella strada senza uscita dove è stato trovato il cadavere di Valerio T., lo stesso ha riscontrato una ferita sul polpaccio della vittima, provocata da un'arma da taglio che al momento non è stata ancora trovata.

Nel frattempo, informata sugli accertamenti dagli investigatori, la Procura di Roma indaga per omicidio. Portato in caserma il vicino di casa, sul quale verrano svolti gli esami dattiloscopici con l'uomo ascoltato per comprendere un suo possibile coinvolgimento nella morte del 41enne. Entrambi con problemi di droga alle spalle, gli investigatori, pur mantenendo il massimo riserbo sulle indagini, non escludono che i due si conoscessero. Non si esclude che all'origine del decesso dell'uomo ci sia stata una lite.

Il corpo privo di vita di Valerio T. è stato rinvenuto alle 7:00 di venerdì 23 agosto da un passante poco distante da alcuni cassonetti in una strada senza uscita che si trova a pochi metri da un hotel, a poche decine di metri dalla via Tiburtina e dalla fermate metro Rebibbia, a Casal de' Pazzi. Oltre che una vistosa macchia di sangue sui pantaloni, vicino al corpo privo di vita del 41enne sono state trovate delle tracce di sangue che conducevano all'abitazione dell'uomo in queste ore ascoltato dai militari dell'Arma.

Non escludendo nessuna ipotesi investigativa, i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e quelli del Nucleo Investigativo di via in Selci hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di via di Ponte Mammolo dove risidede l'uomo portato in caserma.

L'arma eventualmente utilizzata per il delitto non sarebbe stata ancora ritrovata. Messa la salma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria sarà ora l'autopsia a chiarire le cause della morte dell'uomo.

"Sono passato su questa strada stanotte intorno all'1:00 - racconta un uomo - e non c'era niente". Diverso il racconto di una seconda persona, un cittadino romeno che dimora in un insediamento abusivo che si trova a ridosso del Ponte Mammolo, sulle rive del fiume Aniene. "Sono uscito stamattina verso le 8:00 ed ho trovato i carabinieri e quest'uomo morto in terra - ricorda a RomaToday - era steso in terra di schiena ed aveva una grossa macchia di sangue sui pantaloni. Accanto a lui - ricorda ancora il senza fissa dimora - c'erano tante tracce di sangue, anche a distanza di diversi metri".