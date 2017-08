Giallo a Colle degli Abeti, c'è la svolta: fermato 33enne. Ha sepolto e ucciso un pastore

Lo ha ucciso con un bastone di ferro, poi è tornato sul luogo del crimine alcuni giorni dopo e ha sepolto il cadavere. Occultato il corpo della vittima, lo stesso è stato scoperto da alcuni residenti dopo oltre un mese dalla sua morte, dando vita al giallo del cadavere sotterratto di Colle degli Abeti. Era il 14 dicembre dello scorso anno, ad uccidere quello che poi venne identificato in Gheorghe Guralata, sarebbe stato un 33enne romeno, identificato dagli agenti di polizia al termine di una articolata attività d'indagine. Il presunto omicida è stato raggiunto da un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per omicidio.

Cadavere sepolto a Colle degli Abeti

Le indagini, scaturite il 14 dicembre dello scorso anno, giorno del ritrovamento del cadavere del pastore romeno di 55 anni, parzialmente sotterrato all’interno di un campo in località Colle degli Abeti, a Ponte di Nona, hanno permesso di determinare il contesto delinquenziale in cui è maturato il violento omicidio.

Ucciso e sotterrato in via Saliola

In particolare, sulla scorta delle risultanze investigative emerse attraverso il riscontro delle dichiarazioni rese dalle persone escusse e degli approfondimenti sviluppati avvalendosi anche di attività tecnica, è stato possibile accertare come in data 5 novembre 2016 il 33enne, a seguito di una violenta lite con Gheorghe Guralata scatenata per futili motivi, avrebbe colpito lo stesso ripetutamente al capo con un bastone di ferro dandosi alla fuga, per provvedere dopo alcuni giorni a seppellire il corpo all’interno di un boschetto adiacente il campo dove era avvenuta il litigio, fra via Saliola e via Don Ruggero Caputo.

Fermo di indiziato di delitto

L’autore dell’omicidio, rintracciato in strada dalla Polizia di Stato in zona Lunghezza, sempre nel territiro del VI Municipio delle Torri, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed associato alla Casa Circondariale di Regina Coeli in attesa della convalida.