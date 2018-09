Pietralata: uomo ucciso con un coccio di bottiglia nel parcheggio del supermercato

Una lite tra clochard finisce nel sangue. Ieri sera, intorno alle 18 e 45, un uomo senza fissa dimora è morto nel parcheggio di un supermercato in via dei Monti Tiburtini, a pochi passi dalla fermata della metropolitana Pietralata. Ucciso da un altro senza tetto che lo ha colpito con un coccio di bottiglia al collo, dopo un litigio acceso e alimentato anche dall'ubriachezza dei due. L'omicida, un romeno di 43 anni, è stato fermato sul posto dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro che indagano con il supporto tecnico del Nucleo Investigativo di via in Selci.