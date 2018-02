Sparatoria a Macerata, parla la mamma di Pamela: "Condanniamo questo attacco"

A poche ore dal terribile attacco fascista andato in scena tra le strade di Macerata ad opera del fascio-leghista Luca Traini, Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, rompe il silenzio: “Chiediamo solo giustizia per nostra figlia, condanniamo l’attacco di ieri”. Parole ancora cariche di dolore sperando in una rassegnazione che forse non arriverà mai per la morte di sua figlia Pamela, appena 18enne.

Dalla scomparsa all’atroce scoperta

Pamela Mastropietro abitava a Roma con la sua famiglia, in via Saluzzo a Ponte Lungo. Da qualche tempo stava tentando un percorso di riabilitazione presso una comunità di recupero a Corridonia: è da qui che è scomparsa lo scorso 29 gennaio. Pamela si è allontanata volontariamente e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Qualche giorno più tardi, il 31 gennaio, nelle campagne di Pollenza sono state trovate due valigie con resti umani all’interno, i resti di Pamela tagliata e fatta a pezzi. Per la sua morte è stato fermato un ragazzo nigeriano, all’interno del suo appartamento di Macerata sono stati trovati vestiti insanguinati della giovane donna. Un orrore su cui gli inquirenti cercano di fare chiarezza e mentre si indaga a Macerata va in scena un’altra storia terribile. Nel mattina di sabato 3 febbraio, un uomo italiano di 28 anni è uscito in strada e a bordo della sua auto a iniziato a sparare colpi contro cittadini di origini africane. Nessun morto ma quattro feriti gravi.

"Non siamo razzisti"

“Non siamo razzisti e se Pamela fosse ancora viva inorridirebbe per questo orrore”, ha commentato all’indomani del folle gesto la mamma della giovane vittima. “Non vogliamo altro sangue, ne vendetta – ha aggiunto Verni e poi l’invito alla politica di non strumentalizzare l’omicidio della figlia – Perché di mezzo c’è la vita di una ragazzina e una famiglia che sta soffrendo”.