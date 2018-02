Pamela uccisa e fatta a pezzi: un uomo portato in caserma. Perquisizioni a Macerata

C'è un fermo per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scomparsa e ritrovata fatta a pezzi a Pollenza in provincia di Macerata. I carabinieri hanno portato in caserma un cittadino nigeriano. A mettere i militari sulle tracce dell'uomo le testimonianze di una farmacista e le telecamere della stessa farmacia. Queste ultime avrebbero immortalato il cittadino africano mentre seguiva la giovanissima, fuggita due giorni prima da una comunità di Corridonia, sempre nelle Marche.

Il nigeriano, già noto alle forze di polizia, è stato a lungo interrogato in caserma. I Carabinieri l'hanno anche portato in un'abitazione da dove, dopo le perquisizioni del caso, è uscito in manette immortalato dalle numerose telecamere e obbiettivi presenti sul posto. Dalle indiscrezioni nella sua abitazione sarebbero stati ritrovati alcuni effetti personali di Pamela. Nulla di ufficiale trapela però in merito.

Il nigeriano, che si trova in Italia regolarmente, avrebbe ammesso di aver notato e seguito Pamela, ma di averla poi persa di vista. Ha negato anche qualunque coinvolgimento nell'omicidio e, anzi, avrebbe indicato altre persone che, secondo lui, potrebbero essere implicate.

Il corpo di Pamela, trovato ieri mattina fatto a pezzi e "riposto" in due trolley, è stato ufficialmente identificato nel pomeriggio. La 18enne romana, residente nel quartiere San Giovanni, due giorni fa aveva lasciato volontariamente la comunità di recupero "Pars" di Corridonia, dove era ospite. La madre della ragazza, che vive a Roma, aveva denunciato ai Carabinieri della stazione San Giovanni la sua scomparsa dalla comunità di recupero di Corridonia, in provincia di Macerata.

Ieri il macabro ritrovamento prima e l'identificazione poi. Nessuna traccia dei vestiti, mentre il corpo smembrato era perfettamente pulito e non presentava tracce di sangue.