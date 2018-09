Omicidio vicolo del Babuino, chiesti 30 anni per Francesco Carrieri: massacrò la compagna nel sonno

Trent'anni di carcere. E' la condanna chiesta dal pm Pantaleo Polifemo per Francesco Carrieri, direttore di banca di 56 anni, che il 1 maggio dello scorso anno, uccise in un appartamento in vicolo del Babuino, in pieno centro storico a Roma, la sua compagna Michela Di Pompeo, professoressa della Deutsche Schule.

La nuova richiesta, dopo che nei mesi scorsi erano stati sollecitati per l'uomo 12 anni di carcere riconoscendo la semi infermità mentale, arriva dopo la perizia psichiatrica disposta dal gup accogliendo la richiesta delle parti civili.

Secondo la perizia psichiatrica Carrieri è stato invece riconosciuto capace di intendere e di volere al momento del fatto. Nella nuova richiesta di condanna formulata oggi, nel corso del processo con rito abbreviato, non è stata riconosciuta alcuna attenuante.

Fuori dall'aula ad attendere l'esito dell'udienza gli alunni e i docenti dell'istituto dove la donna insegnava. Nessun commento da parte della famiglia della donna. "Non commento, so solo che mia figlia non me la restituirà nessuno", ha detto il padre della donna lasciando il tribunale.