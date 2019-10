Omicidio Luca Sacchi, Del Grosso e Pirino hanno cercato di fuggire. Ecco come il gip motiva il carcere

Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni di Casal Monastero arrestati per l'omicidio di Luca Sacchi, hanno provato a fuggire e rischiavano di poter commettere altri reati violenti, anche con l'uso delle armi. E' quanto si legge nell'ordinanza del Gip Corrado Cappiello, in cui vengono rese note le motivazioni che hanno portato alla convalida del fermo dei due giovani accusati dell'omicidio del personal trainer 24enne, ucciso mercoledì scorso mentre si trovava con la fidanzata davanti a un pub di Colli Albani.

"Provvedimento cautelare è proporzionato"

"La custodia cautelare in carcere appare proporzionata all'entità dei gravissimi fatti ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata che allo stato in ragione dei limiti edittali previsti dalla norma contestata si ritiene possa essere superiore a 3 anni di reclusione sicché non ricorre alcuno dei divieti. Non risulta che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità. Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata", scrive il gip Cappiello.

"Luca reagì all'agguato"

"Luca spingeva con forza l'assalitore facendolo cadere, quindi quello con la tuta nera gli si avvicinava esplodendo a un paio di metri di distanza un colpo che attingeva Luca alla testa. Quindi i due rapinatori fuggivano immediatamente a bordo dell'auto sulla quale erano giunti lungo via Mommsen".

Fuga e possibile reiterazione del reato

"In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari - si legge ancora nell'ordinanza - deve osservarsi come sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale da parte di entrambi gli indagati, avuto riguardo alle modalità ed alle circostanze del fatto, nonché alla comprovata disponibilità di un revolver", si legge.

"In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari deve osservarsi che gli indagati hanno cercato di darsi alla fuga - si legge nel provvedimento - dopo aver appreso che i familiari di Del Grosso Valerio si erano presentati in commissariato e nel quartiere si era sparsa la voce del loro coinvolgimento nei gravi delitti".

Nel frattempo le indagini proseguono. Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, ha sottolineato come la droga, in questa tragedia, "non c'entra nulla". Anche l'avvocato della famiglia Sacchi ha smentito l'eventualità che il 24enne ucciso facesse uso di stupefacenti, ma qualcosa non torna. Gli inquirenti sono chiamati a quantificare l'esatto denaro presente nello zainetto rubato e, quindi, a quanto ammonterebbe quella cifra divisa in mazzette (due) da 20 e 50 euro.

Il passo successivo sarà capire se e chi aveva i contatti con Del Grosso e Pirino e se, eventualmente, c'erano già stati degli scambi in precedenza. L'analisi dei tabulati telefonici e dei telefonini dei ragazzi sarà decisiva.