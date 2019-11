Omicidio Luca Sacchi, svolta nelle indagini: 5 misure cautelari. Nei guai anche Anastasia

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso a Colli Albani, il 23 ottobre scorso. Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione, nella Capitale, ad un'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura, che dispone misure cautelati nei confronti di 5 persone.

Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino (già reclusi, perché fermati nei giorni successivi all'omicidio) e un terzo ragazzo 22enne considerato colui che materialmente li ha armati.

Custodia cautelare in carcere anche per il 24enne Giovanni Princi accusato, unitamente ad Anastasia colpita invece dalla misura dell'obbligo di presentazione in caserma, di aver tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti dagli altri 3 indagati sopra indicati.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di un incontro che avverrà alle ore 11:00, tra il Procuratore facente funzioni Michele Prestipino, il Procuratore Aggiunto Nunzia D’Elia e gli organi di stampa, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Roma.