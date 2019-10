Omicidio Sacchi, il padre chiede giustizia: "Luca era un ragazzo pulito. Forse si fidava troppo"

"Mio figlio era stupendo, forse si fidava troppo. Anastasiya l'abbiamo accolta in casa, come una figlia. Spero con tutto il cuore che sia pulita. Se recita così bene è una diva di Hollywood". Alfonso Sacchi, padre di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Colli Albani, con la voce rotta e in lacrime racconta chi era il figlio. Inizia così, all'Appia Park Hotel, la conferenza stampa della famiglia del 24enne personal trainer alla presenza del padre di Luca e dei due legali della famiglia Paolo Salice e Armida Decina.

"Speriamo che Anastasiya non c'entri nulla"

La decisione di parlare con i giornalisti, secondo qualcuno, potrebbe sottolineare una presa di distanza da Anastasiya, anche se l'avvocato Salice predica prudenza: "Lo sottolineo, al momento, non risulta indagata. Non bisogna colpevolizzarla. Non abbiamo mai detto che è immorale difenderla, forse c'è stato un malinteso, ma smentiamo categoricamente. Abbiamo parlato di incompatibilità processuale, ma non di immoralità. Speriamo che Anastaiya non c'entri nulla, al momento lei è parte offesa. Speriamo possa chiarire la sua posizione".

Un pensiero sottolineato anche dal padre di Luca: "Mi auguro che ne esca pulita, altrimenti al dolore si aggiungerebbe altro dolore. Per me lei è una brava ragazza. Se recita così bene, allora è la regina di Hollywood. E' stata con noi sempre, poi dopo la morte di Luca è sparita. Abbiamo avuto solo contatti telefonici".

"Luca mi ha detto che mi voleva bene"

Alfonso Sacchi, visibilmente commosso, in lacrime continua a raccontare la sua verità sul suo ragazzo: "Aveva tanta voglia di vivere, aveva la passione dello sport e dei motori. Non aveva bisogno di soldi. Io ho un ristorante, lui non aveva bisogno di niente. Era un ragazzo sincero e forse si fidava troppo degli altri".

Il papà di Luca Sacchi ha voluto ricordare come il figlio fosse una persona disponibile e attenta agli altri. Poi, il tormentato ricordo sull'ultima volta che lo ha visto: "Mi ha detto che mi voleva bene: mi è rimasto negli occhi con quel sorriso".

Gli amici di Luca Sacchi e le indagini

Il padre di Luca Sacchi si è soffermato sulla figura di Giovanni Princi, l'amico della coppia il cui nome viene citato nel decreto di fermo di Del Grosso e Pirino: "Andavano al liceo classico insieme e poi si erano persi di vista; soltanto negli ultimi cinque mesi si erano riavvicinati. Luca era uno sportivo e non andava in giro né con la droga né con armi in tasca. Giovanni era suo amico e andavano in moto insieme, ma non è mai venuto a casa nostra".

"Qualcuno sta mentendo, è pacifico. È sicuro", ha aggiunto l'avvocato Salice che poi ha aggiunto "Ai due imputati non potrà essere concesso il rito abbreviato per via delle aggravanti. Noi ci costituiremo parte civile". Nel frattempo le indagini continuano. Saranno le analisi dei tabulati telefonici a chiarire gli esatti legami tra le persone che hanno avuto un ruolo nell'omicidio di Luca Sacchi.

Di certo c'è che per Luca Sacchi è stato fatale un colpo di pistola alla testa da distanza ravvicinata, a un paio di metri di distanza, così come ha scritto il Gip Corrado Cappiello. Così come è certo l'arresto di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, 21enni di Casal Monastero.