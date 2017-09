Ucciso fuori dalla discoteca: chiuso il locale per 90 giorni

La discoteca San Salvador resterà chiusa per 90 giorni. E' quanto ha deciso Questore di Roma dopo il violento pestaggio che ha portato alla morte di Giuseppe Galvagno, la notte tra sabato e domenica scorsi.

Su proposta dei Carabinieri della Compagnia Roma EUR, che hanno redatto un dettagliato rapporto a riguardo, il Questore con decreto firmato questa mattina ha infatti deciso la sospensione per 90 giorni della licenza con conseguente chiusura del locale, davanti al quale si è consumato il pestaggio.

La segnalazione dei Carabinieri, ai sensi dell'Art. 100 del T.U.L.P.S. finalizzata "all'adozione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio pubblico, oltre ad evidenziare i gravi fatti occorsi la notte dell'omicidio, ha sottolineato come già in passato il locale era stato teatro di altri fatti delittuosi", si legge in una nota della caserma di San Lorenzo in Lucina.

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Roma EUR hanno notificato al titolare del locale il decreto che dispone la chiusura e apposto i sigilli all'esercizio pubblico che, alla luce di quanto emerso, "costituisce serio motivo di pregiudizio per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, nell’ottica di un doveroso soddisfacimento delle esigenze di tutela sociale".