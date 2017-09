Omicidio Galvagno: restano in carcere tre buttafuori, liberi gli altri due

Restano in carcere tre dei cinque buttafuori fermati l'omicidio di Giuseppe Galvagno, l'imprenditore picchiato a morte nel parcheggio della discoteca San Salvador, in viale dell’Oceano Atlantico.

La decisione è stata presa dal gip Maddalena Cipriani, che ha invece scarcerato gli altri due addetti alla sicurezza coinvolti nella medesima vicenda nonostante la dura relazione del sostituto procuratore Eleonora Fini.

Nel frattempo il questore di Roma, su richiesta dei carabinieri, ha disposto la chiusura per tre mesi della discoteca San Salvador. Già in passato erano avvenuti dei fatti gravi nel locale o nelle immediate vicinanze.