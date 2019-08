VIDEO | Omicidio Diabolik, il pellegrinaggio dei tifosi laziali sul luogo dell'agguato a Piscitelli

Fiori, dediche e preghiere. Un continuo via vai di persone, soprattutto tifosi della SS Lazio, quelli che dalla mattina di giovedì 8 agosto, arrivano davanti alla panchina in cui è stato freddato con un colpo di pistola Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik.

Sgomento e incredulità anche tra chi frequenta abitualmente il parco e i residenti: “Poteva succedere un ulteriore tragedia, che venisse colpita una seconda persona per errore - dice una abitante di zona ancora fortemente scossa -. A Roma c’è un problema sicurezza, siamo al punto di non ritorno”.