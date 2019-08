Omicidio a Roma, ucciso Diabolik: l'ultras Fabrizio Piscitelli morto in un agguato. Indaga l'antimafia

Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik capo ultrà della Lazio, è stato ucciso a Roma nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto. Fatale un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata da un sicario che lo ha trafitto poco sopra l'orecchio. L'allarme si è diffuso intorno alle 19, l'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 18:20 circa. Sul caso la Direzione distrettuale antimafia ha aperto un fasciolo.

Agguato a Fabrizio Piscitelli: le indagini

La tragedia si è consumata in via Lemonia all'altezza del civico 273, nel parco degli Acquedotti. Inutili i soccorsi. Sul posto la polizia con la Squadra Mobile, la Scientifica e gli agenti del Commissariato Appio e Tuscolano. Dalle prime informazioni raccolte da fonti investigative Piscitelli si trovava in una panchina del parco e stava parlando con una persona.

All'improvviso, però, Diabolik sarebbe stato sorpreso alle spalle dal sicario che aveva raggiunto la zona a piedi. Lui, insieme alla persona che era con Piscitelli, si sono poi dileguati. A dare l'allarme un passante che sarà ascoltato dagli inquirenti. L'assassino potrebbe aver raggiunto il luogo dell'agguato a piedi prima di far fuoco.

Omicidio Diabolik: indaga la distrettuale antimafia

Sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli indagheranno anche i magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Al momento a piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. A coordinarlo il pm di turno esterno e il magistrato della Dda.

Al momento si indaga a 360 gradi. L'arma del delitto ancora non è stata trovata. Non è ancora chiaro se ad ucciderlo sia stato un regolamento di conti e se l'omicidio possa essere legato alla criminalità organizzata. Così come non viene esclusa l'ipotesi di una faida in ambienti ultras.

